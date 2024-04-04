В Балабаново деревья упали на провода

На дороге до улицы Дзержинского 3 апреля их повалил сильный ветер.

- До десятка деревьев упали за ночь на линии электропередач вдоль дороги на отрезке от города до микрорайона улицы Дзержинского, - рассказали в администрации города.

Сейчас на месте работает аварийная бригада энергетиков.

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