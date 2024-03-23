В Балабаново построят пожарное депо

Для него зарезервировали площадку в промышленной зоне вблизи улицы Лермонтова.

- У балабановской пожарно-спасательной службы появится своя база, к которой предстоит построить три удобных подъезда-выезда, два из которых не будут пролегать по улицам города, - рассказали в администрации города.

Новое депо позволит спасателям быстрее прибывать на места происшествий. Сроки строительства пока не называются.

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