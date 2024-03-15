В Балабаново перенесли открытие ледовой арены

Спортивный комплекс «Наследие» обещали открыть 15 марта, однако в пятницу это не произойдет.

В администрации Балабаново пояснили, что сейчас еще идут пуско-наладочные работы на сложном климатическом оборудовании.

- Открытие объекта состоится по завершению всех регламентных работ на оборудовании, синхронизации режимов уличной и закрытой площадки, - прокомментировали в администрации. - О времени и дате проведения торжественной церемонии мы сообщим дополнительно. Ждать осталось совсем недолго!

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