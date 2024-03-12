В Балабаново рейсовый автобус насмерть сбил женщину
Трагедия произошла около 21:00 в понедельник, 11 марта.
Автобус следовал по маршруту «Ермолино - Балабаново», рассказали в прокуратуре Калужской области.
Личность погибшей и точные обстоятельства устанавливаются.
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