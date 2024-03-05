Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на двух девочек в Балабаново
Инцидент произошел 3 марта у дома на улице Лесной.
Как мы уже рассказывали, дети 9 лет играли на крыльце. К ним подошел незнакомый 56-летний мужчина, затащил в подъезд и стукнул лбами друг о друга.
Подозреваемый задержан на 48 часов, сообщили в калужском Следственном комитете. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Ход расследования взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
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