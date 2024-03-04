В Балабаново мужчина напал на двух девятилетних девочек

Инцидент произошел на улице Лесной, сообщили в РИЦ Боровского района.

По предварительным данным, мужчина подошел к детям, которые играли у входа в дом. Он заставил их открыть дверь в подъезд, затащил девочек внутрь, схватил за шеи и ударил друг об друга. Потом нападавший прижал детей к полу.

После этого девочкам удалось убежать, а мужчина сел у подъезда.

РИЦ со ссылкой на местную полицию сообщил, что подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.