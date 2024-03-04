В Балабаново мужчина напал на двух девятилетних девочек
Инцидент произошел на улице Лесной, сообщили в РИЦ Боровского района.
По предварительным данным, мужчина подошел к детям, которые играли у входа в дом. Он заставил их открыть дверь в подъезд, затащил девочек внутрь, схватил за шеи и ударил друг об друга. Потом нападавший прижал детей к полу.
После этого девочкам удалось убежать, а мужчина сел у подъезда.
РИЦ со ссылкой на местную полицию сообщил, что подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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