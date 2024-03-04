Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области

Авария произошла вечером 3 марта в Балабаново. Изначально сообщалось о гибели водителя, но позже в полиции уточнили данные.

По предварительной информации, 22-летний водитель «Лады Приора» не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в столб.

Погиб 33-летний пассажир легковушки. Травмы получили водитель и еще один пассажир 24 лет.

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