В Балабаново застрявшую фуру переставили краном

Машина по пути из Беларуси в Казахстан не смогла проехать по улице Победы.

- По словам водителя, ночью он решил проехать на Киевское шоссе через наш город, но вовремя увидел, что размеры тоннеля явно не соответствуют объемам его фуры, - прокомментировали в администрации. - Повернул для разворота на указываемую навигатором улицу, но совершить маневр не смог. Как зачастую бывает в таких случаях, помешал электрический столб, который точно бы упал.

В пятницу фуру пришлось приподнимать подъемным краном и переставлять, а не тащить буксиром.

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