Илья Авербух открыл новый каток в Балабаново

В среду, 14 февраля, в Балабаново заработал новый уличный каток у ледовой арены «Наследие».

В церемонии приняли участие фигурист Ильи Авербух и хоккеист Вячеслав Анисин.

На открытие катка собралось несколько сотен человек.

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