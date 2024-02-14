Илья Авербух открыл новый каток в Балабаново
В среду, 14 февраля, в Балабаново заработал новый уличный каток у ледовой арены «Наследие».
В церемонии приняли участие фигурист Ильи Авербух и хоккеист Вячеслав Анисин.
На открытие катка собралось несколько сотен человек.
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