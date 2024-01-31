В Балабаново труп мужчины нашли в коллекторе

В среду, 31 января, в теплоколлекторе на улице 1 Мая в Балабаново обнаружили тело мужчины.

Личность погибшего уже установили. Ему был 61 год.

- При осмотре видимых телесных повреждений у погибшего не обнаружено, - заявили в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Для определения причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.

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