В Балабаново труп мужчины нашли в коллекторе
В среду, 31 января, в теплоколлекторе на улице 1 Мая в Балабаново обнаружили тело мужчины.
Личность погибшего уже установили. Ему был 61 год.
- При осмотре видимых телесных повреждений у погибшего не обнаружено, - заявили в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Для определения причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!