На Киевской трассе пробка образовалась из-за ДТП

Днем в пятницу, 26 января, в Балабаново у бывшего поста ГИБДД фура столкнулась с легковым автомобилем.

Машины перегородили проезд в сторону Калуги. Фото опубликовали в РИЦ Боровского района.

Пробка со стороны Москвы растянулась уже на 3 километра.

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