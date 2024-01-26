На Киевской трассе пробка образовалась из-за ДТП
Днем в пятницу, 26 января, в Балабаново у бывшего поста ГИБДД фура столкнулась с легковым автомобилем.
Машины перегородили проезд в сторону Калуги. Фото опубликовали в РИЦ Боровского района.
Пробка со стороны Москвы растянулась уже на 3 километра.
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