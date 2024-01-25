Каток в Балабаново откроют в День всех влюбленных
14 февраля в Балабаново отметят открытием уличного катка.
- Ледовая площадка практически готова, - заявили 25 января в администрации города. - Оборудованы специальные павильоны для торговли, в пункты проката уже завезены коньки, даже доставлена вот такая «малютка» для заливки льда.
Точное время открытия катка пока не называется.
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