В Калужской области водитель «Рено» погиб в столкновении с рейсовым автобусом

Около 16:10 в субботу, 30 декабря, в городе Балабаново Боровского района автомобиль «Рено Сандеро» столкнулся с рейсовым автобусом.

По предварительным данным полиции, на встречную полосу выехал «Рено».

Водитель легковушки погиб. В автобусе пострадали два человека, один из которых ребенок.

Возбуждено уголовное дело.

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