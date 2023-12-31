В Калужской области водитель «Рено» погиб в столкновении с рейсовым автобусом
Около 16:10 в субботу, 30 декабря, в городе Балабаново Боровского района автомобиль «Рено Сандеро» столкнулся с рейсовым автобусом.
По предварительным данным полиции, на встречную полосу выехал «Рено».
Водитель легковушки погиб. В автобусе пострадали два человека, один из которых ребенок.
Возбуждено уголовное дело.
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