В Балабаново нашли самую чистую контейнерную площадку

Площадку для сбора мусора на улице Заречной в Балабаново назвали самой чистой в этом калужском городе. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщили в местной администрации.

Чиновники похвалили местных жителей.

- По мнению обслуживающих организаций, это объясняется только желанием самих горожан жить в чистоте и порядке. Вот бы везде было так... – комментируют в администрации. - Благодарим жителей улицы Заречная за отличный пример всем нам. Молодцы!

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.