В Балабаново водитель «Шевроле» сбил восьмилетнего мальчика на переходе

Около 17:50 в среду, 8 ноября, в городе Балабаново Боровского района сбили ребенка на улице Энергетиков. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем «Шевроле Каптива» ехал в сторону улицы Мичурина и у дома №2 сбил восьмилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Ребенка с травмами отвезли в больницу.

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