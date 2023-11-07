Балабаново останется без газа 10 ноября

В пятницу, 10 ноября, в городе Балабаново Калужской области не будет газа. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в администрации.

Газа не будет с 9:00 до 17:00 на улицах Московской, Заречной, Зеленой, Алёши Новосёлова, Шоссейной, в микрорайоне Восточный, деревне Подсобное хозяйство.

- В указанный период времени будут проводиться внеплановые ремонтные работы на подземном газопроводе среднего давления на улице Московской, - пояснили в администрации Балабаново.

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