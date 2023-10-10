В Балабаново лисы начали выходить к жилым домам

В городе Балабаново Калужской области местные жители стали замечать лис. Фото одной из них сделали днем 10 октября в районе дома №90 на улице Дзержинского, сообщили в городской администрации.

- Важно помнить, что лисы - это дикие животные, и они могут быть агрессивными и небезопасными для человека, особенно если они чувствуют угрозу или напуганы, - прокомментировали чиновники. - При встрече с лисами необходимо соблюдать предосторожность и сохранять безопасное расстояние.

В администрации также напомнили, что лисы могут передавать бешенство. От забредших в город лис могут пострадать и домашние животные.

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