На улицы Балабаново вышел родительский патруль

Утром в понедельник, 2 октября, в городе Балабаново Калужской области родители учеников школы №5 организовали дежурство возле пешеходных переходов. Об этом сообщили в городской администрации.

- Дело в том, что произошел сбой в программном обеспечении установленных здесь светофоров, - пояснили чиновники. - Ремонтная бригада областного «Калугаавтодор» сможет устранить проблему в течение дня.

Родители откликнулись на призыв помочь детям переходить дорогу.

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