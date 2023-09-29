Жителей Балабаново попросили не выбрасывать листья и ветки возле контейнеров

На улице Лермонтова в городе Балабаново Калужской области контейнерную площадку завалили сезонными отходами – ветками, ботвой и листьями. Фото вечером 28 сентября опубликовала местная администрация.

- Мусор отсюда вывозится по согласованному графику, но грузовикам сложно конкурировать с тем потоком хлама, а теперь ещё и осенней листвы и веток, которые несут сюда на тачках жители частных подворий, - прокомментировали чиновники. - Чтобы не тратить время к взыванию совести вполне взрослых людей, сразу сообщаем, что ботву с огородов на законных основаниях можно утилизировать на своих территориях, соблюдая необходимые правила пожарной безопасности.

Такой мусор можно сжигать в небольших ямах или бочках как минимум в пяти метрах от построек.

- Уважаемые жители улицы Лермонтова и Пушкина! Не заваливайте контейнерную площадку ветками, сухой травой или листвой, - просят в администрации. - Не нужно выбрасывать такой вид мусора и в лес. Утилизируйте всё сами, но только соблюдая перечисленные требования. Почему вы считаете, что чисто и красиво должно быть только у вас во дворе, а то, что творится за забором, волновать только городские власти?

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