В Калужской области сбили 12-летнюю девочку, которая ехала по переходу на велосипеде
Стали известны подробности о ДТП на улице Гагарина в городе Балабаново Калужской области, которое произошло днем 28 сентября.
По предварительным данным, 12-летняя девочка на велосипеде переезжала дорогу по переходу на красный сигнал светофора.
С ушибом ноги ребенка госпитализировали в районную больницу.
- По словам начальника ГИБДД Боровского района Сергея Аришина, для установления деталей происшествия предстоит дальнейшее разбирательство, - прокомментировали в администрации Балабаново. - Одно понятно точно - родителям стоит повторить детям правила дорожного движения, особенно пункт о том, что категорически запрещается пересекать пешеходный переход, находясь на велосипеде.
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