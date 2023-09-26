В Балабаново появились новые дружинники
В городе Балабаново Боровского района Калужской области увеличилось количество дружинников, сообщили в администрации населенного пункта.
В этом месяце новый отряд начал патрулировать на улице Дзержинского.
На этой неделе состоится совещание по дружине на улице Московской.
Все дружинникам выдаются красные повязки.
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