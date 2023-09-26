В Балабаново появились новые дружинники

В городе Балабаново Боровского района Калужской области увеличилось количество дружинников, сообщили в администрации населенного пункта.

В этом месяце новый отряд начал патрулировать на улице Дзержинского.

На этой неделе состоится совещание по дружине на улице Московской.

Все дружинникам выдаются красные повязки.

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