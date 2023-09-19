В Балабаново исполнилось 100 лет единственному ветерану войны
Во вторник, 19 сентября, в городе Балабаново Боровского района Калужской области празднует 100-летний юбилей единственный оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Масалов.
Он является почетным гражданином Балабаново.
Напомним, на прошлой неделе в честь ветерана посадили дуб.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!