Жители города Балабаново остались без горячей воды

Утром в пятницу, 1 сентября, часть города Балабаново Боровского района осталась без горячей воды. Об этом сообщили в администрации.

Причиной этому стала авария на линии горячего водоснабжения в районе техцентра «Фаэтон».

- Без горячей воды улицы Боровская и Кооперативная, многоквартирные дома - Боровская, 11, Кооперативная, 5 и 7, Лесная, 12, 12а, 14, 14абв и 10а, - пояснили в администрации.

Вернуть воду обещают к 12:00.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.