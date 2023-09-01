Жители города Балабаново остались без горячей воды
Утром в пятницу, 1 сентября, часть города Балабаново Боровского района осталась без горячей воды. Об этом сообщили в администрации.
Причиной этому стала авария на линии горячего водоснабжения в районе техцентра «Фаэтон».
- Без горячей воды улицы Боровская и Кооперативная, многоквартирные дома - Боровская, 11, Кооперативная, 5 и 7, Лесная, 12, 12а, 14, 14абв и 10а, - пояснили в администрации.
Вернуть воду обещают к 12:00.
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