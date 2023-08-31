В Балабаново жители верхних этажей остались без воды

В городе Балабаново Боровского района возникли проблемы с водой. Трубу прорвало в районе Тарутинского водозабора, сообщили днем в четверг, 31 августа. в администрации города.

- В связи с началом работ давление в водопроводной сети понижено, поэтому холодной воды нет на верхних этажах многоквартирных домов, - пояснили чиновники.

Сроки проведения ремонтных работ пока не называются.

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