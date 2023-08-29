Город Балабаново в Калужской области остался без воды

С 9 утра во вторник, 29 августа, почти весь город Балабаново остался без воды. Это связано с заменой запорной арматуры на Акатовском. Вернуть воду обещают к 9 утра 30 августа, сообщили в администрации города.

Из-за отключения семь автоматов с питьевой водой будут работать бесплатно:

ул. Московская, 1,

ул. 50 лет Октября, 15а,

ул. Лесная, 11б,

ул. Боровская, 63,

ул. Боровская, 18,

ул. Гагарина, 27,

ул. Лесная, 2.

Также до 19:00 у городской бани будет работать автоцистерна.

- Самое главное на сегодня - не оставить без воды одиноких жителей города, всех, кто не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно, - заявили в администрации. - Просьба ко всем, если рядом с вами проживают такие люди, поинтересуйтесь у них нужна ли помощь с доставкой воды.

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