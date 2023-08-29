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Город Балабаново в Калужской области остался без воды

Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 29.08.2023 10:27 0 285
Город Балабаново в Калужской области остался без воды

С 9 утра во вторник, 29 августа, почти весь город Балабаново остался без воды. Это связано с заменой запорной арматуры на Акатовском. Вернуть воду обещают к 9 утра 30 августа, сообщили в администрации города.

Из-за отключения семь автоматов с питьевой водой будут работать бесплатно:

  • ул. Московская, 1,
  • ул. 50 лет Октября, 15а,
  • ул. Лесная, 11б,
  • ул. Боровская, 63,
  • ул. Боровская, 18,
  • ул. Гагарина, 27,
  • ул. Лесная, 2.

Также до 19:00 у городской бани будет работать автоцистерна.

- Самое главное на сегодня - не оставить без воды одиноких жителей города, всех, кто не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно, - заявили в администрации. - Просьба ко всем, если рядом с вами проживают такие люди, поинтересуйтесь у них нужна ли помощь с доставкой воды.

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Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 29.08.2023 10:27 0 285
Тэги: жкх вода
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