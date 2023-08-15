В Балабанове пройдет велогонка кросс-кантри

Во вторник, 15 августа, РИЦ Боровского района сообщил, что в Балабанове выбрали новую дату проведения велогонки кросс-кантри.

Напомним, она должна была состояться 13 августа, но мероприятие пришлось отменить из-за непогоды – шел сильный дождь.

Организаторы снова приглашают желающих принять участие и побороться за победу в воскресенье, 20 августа.

Все заявки, поданные ранее, действительны.

Новые участники могут зарегистрироваться на велогонку до 15 часов 19 августа по ссылке: https://orgeo.ru/event/29765.

— Если из-за переноса даты у вас не получается принять участие, пожалуйста, удалите свою заявку, – говорят организаторы.

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