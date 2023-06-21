В Калужской области поезд насмерть сбил велосипедиста
В среду, 21 июня, в городе Балабаново Калужской области поезд Москва-Брянск сбил велосипедиста.
По нашей информации, 35-летний мужчина из Рязани с велосипедом пересекал дорогу по оборудованному переходу. Предположительно, он был в наушниках и не услышал приближающийся поезд.
Из-за полученных травм мужчина скончался. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку.
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