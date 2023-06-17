Грузы из России в Азию будут доставлять через Ворсино

В рамках ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге губернатор Калужской области Владислав Шапша заключил соглашение о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере с представитель Группы DP World господин Султан Ахмед бин Сулайем. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал сам глава региона.

- Был рад снова встретиться с Султаном Ахмед бин Сулайемом, - сказал Шапша. - После недавнего визита в Дубай мы провели большую подготовительную работу, и к ПМЭФ-2023 вышли на первые договоренности.



Губернатор пояснил, что DP World – один из крупнейших в мире логистических операторов. При их поддержке планируется развитие транспортно-логистической инфраструктуры нашего региона для перевозок грузов между Центральной Россией и странами Азии с использованием опорной инфраструктуры, созданной в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области.



Господин Ахмед бин Сулайем отметил:

- Российские логистические пути, в том числе, опорная инфраструктура «Ворсино», поможет почти в два раза сократить сроки доставки грузов в Арабские Эмираты и повысит экологичность перевозок.





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