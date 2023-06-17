Обнинск Калуга
Главная Новости Балабаново

Грузы из России в Азию будут доставлять через Ворсино

Фото: правительства Калужской области
Опубликовано: 17.06.2023 13:00 0 379
Грузы из России в Азию будут доставлять через Ворсино

В рамках ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге губернатор Калужской области Владислав Шапша заключил соглашение о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере с представитель Группы DP World господин Султан Ахмед бин Сулайем. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал сам глава региона.  

- Был рад снова встретиться с Султаном Ахмед бин Сулайемом, - сказал Шапша. - После недавнего визита в Дубай мы провели большую подготовительную работу, и к ПМЭФ-2023 вышли на первые договоренности.
  
Губернатор пояснил, что DP World – один из крупнейших в мире логистических операторов. При их поддержке планируется развитие транспортно-логистической инфраструктуры нашего региона для перевозок грузов между Центральной Россией и странами Азии с использованием опорной инфраструктуры, созданной в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области.

Господин Ахмед бин Сулайем отметил:

- Российские логистические пути, в том числе, опорная инфраструктура «Ворсино», поможет почти в два раза сократить сроки доставки грузов в Арабские Эмираты и повысит экологичность перевозок.

 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Фото: правительства Калужской области
Опубликовано: 17.06.2023 13:00 0 379
Тэги: ворсино пмэф-2023 область логистика грузы перевозки азия оаэ
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru