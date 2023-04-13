Живодер отрезал щенку уши в Балабанове

В понедельник, 10 апреля, жительница Балабанова увидела на детской площадке лежащего с отрезанными ушами щенка, скулящего от боли и истекающего кровью.

Девушка сразу же повезла искалеченное животное в ветклинику на операцию. Сейчас малыш находится на передержке в обнинском приюте.

- Да, мы говорили, что никого не берем, - рассказывают сотрудники приюта. - У нас действительно заняты все, даже платные передержки. Нам экстренно пришлось решать вопрос, как и кого ссаживать, чтобы ему нашлось местечко. Оставить его на улице - означало добить.

Трехмесячному щенку дали имя Майк. Он добрый, ласковый, доверчивый и умеющий любить людей, даже несмотря на то, что с ним сделали. Четвероногий ни разу не проявил агрессию в сторону волонтеров.

После заявления полиция начала поиски живодера. Сейчас Майку ничего не угрожает. Он находится на реабилитации. Малыш нуждается в настоящем, милосердном друге, который полюбит его, окружит заботой и не даст никому в обиду.

Если вы хотите познакомиться с Майком:

8 910 526 45 01 Юлия - только сообщения в WhatsApp;

8 910 912 90 33 Ольга - номер для звонков.

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