Мэр Балабанова ввязался в драку
В понедельник, 10 апреля, глава администрации Балабанова Сергей Галкин вмешался в драку, которая возникла возле автобусной остановки на улице Гагарина. Подробности сообщили в мэрии города.
По предварительной информации, местный житель в состоянии алкогольного опьянения начал конфликт с цыганской семьей. Когда дело дошло до ударов, драку остановил Галкин, который проезжал мимо.
- Сегодня ещё раз убедился в необходимости активного патрулирования улиц, - отметил мэр. - Еще добавлю, что никакого национализма или массовой драки точно не было. Причина в неадекватном поведении участников драки, надеюсь, полиция разберется, кто был зачинщиком и так далее.
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