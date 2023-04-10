Балабаново в дыму сравнили с Сайлент Хиллом

Минувшие выходные в Балабанове Калужской области напоминал сюжет известного фильма ужасов. В соцсетях его уже сравнивают с «Сайлент Хиллом».

- Балабаново с субботы в дыму от того, что горит свалка в промзоне за кладбищем. Помогите, - в отчаянии пишет Евгения Слышинская.



Источник пожара – пал травы. В результате загорелся мусор в районе улицы Лермонтова. Пожар потушили в субботу, однако тление продолжилось и в воскресенье.

- Территорию еще раз пролили водой. Сегодня, в понедельник также обследуем место пожара и при необходимости дополнительно прольем, - пообещал глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

Кстати, сезон пала травы в Калужскую область пришел неожиданно и резко. Пожары зафиксированы не только в Боровском, но и в Жуковском районе.

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