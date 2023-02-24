Вандалы облили краской знак Z в Балабанове

Ранее мы писали об установленном в Балабанове символе победы - знаке Z. Однако уже через три дня до него добрались вандалы. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил глава местной администрации Сергей Галкин.

Неизвестные облили стелу краской. За поиски совершивших это злодеяние уже взялись правоохранительные органы.

- Мы готовы чистить её от позорной краски хоть каждый день, если опять найдутся такие злоумышленники, - подчеркнул Галкин. - Не нужно думать, что такой подлый поступок сойдёт с рук. Наказание неизбежно.

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