Поезд насмерть сбил двух человек в Балабанове

В воскресенье, 19 февраля, на вокзале Балабанова случилась трагедия. Около одиннадцати часов вечера двое мужчин решили перейти железнодорожные пути и спрыгнули с платформы.

В этот момент станцию проезжал без остановки скорый поезд «Москва-Адлер». В результате наезда от полученных травм мужчины скончались на месте происшествия.

По предварительным данным, погибшие спешили на электричку, поэтому не пошли по переходу, а спрыгнули на рельсы.

Ведется расследование.

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