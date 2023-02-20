Поезд насмерть сбил двух человек в Балабанове
В воскресенье, 19 февраля, на вокзале Балабанова случилась трагедия. Около одиннадцати часов вечера двое мужчин решили перейти железнодорожные пути и спрыгнули с платформы.
В этот момент станцию проезжал без остановки скорый поезд «Москва-Адлер». В результате наезда от полученных травм мужчины скончались на месте происшествия.
По предварительным данным, погибшие спешили на электричку, поэтому не пошли по переходу, а спрыгнули на рельсы.
Ведется расследование.
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