Теракт на территории Калужской области планировался на химическом предприятии Балабанова

Как мы уже сообщали, в Калужской области два члена запрещенной на территории РФ террористической организации ИГИЛ собирались взорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. Информацию об этом сообщили в пятницу, 17 февраля, в Федеральной службе безопасности.

По данным информационного центра Боровского района (РИЦ), теракт планировался на территории балабановского химического предприятия.

Напомним, во время задержания ИГИЛовцы оказали силовикам сопротивление, в результате чего были ликвидированы.

- При проведении антитеррористической операции потерь среди сотрудников ФСБ и гражданских лиц не допущено, - уточнили в РИЦе.

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