У жительницы Калужской области за долг в 200 тысяч арестовали люксовый автомобиль
В среду, 25 января, Управление федеральной службы судебных приставов по Калужской области сообщило о том, что сотрудникам пришлось изъять у жительницы Балабаново автомобиль BMW X6.
Дело в том, что данная гражданка задолжала одной женщине 200 тысяч рублей, и выплачивать их не спешила. В итоге решение суда по данному вопросу легло на стол приставов.
Те установили, что в собственности у должницы есть элитное авто. Его-то они и изъяли в ходе исполнительных действий.
Но, судя по всему, без своей машины дама жить просто не может, поэтому в тот же день она в полном объеме выплатила 200 тысяч рублей.
- Права взыскателя, таким образом, были восстановлены, арест с иномарки снят, - отметили в Управлении судебных приставов региона.
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