Пьяный житель Калужской области запустил в квартире сигнал охотника и погиб

Как мы уже сообщали, в Балабанове в ночь на воскресенье, 22 января, произошел пожар в квартире. Подробности этого ЧП сообщили в Следственном комитете Калужской области.

По данным ведомства, после тушения пожара, в квартире было обнаружено тело 50-летнего хозяина.

- По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного использования погибшим сигнального пускового устройства в состоянии алкогольного опьянения, - заявили в СК.

Специалисты уже опросили очевидцев. Сейчас назначено судебно-медицинское исследование.

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