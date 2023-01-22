Пьяный житель Калужской области запустил в квартире сигнал охотника и погиб
Как мы уже сообщали, в Балабанове в ночь на воскресенье, 22 января, произошел пожар в квартире. Подробности этого ЧП сообщили в Следственном комитете Калужской области.
По данным ведомства, после тушения пожара, в квартире было обнаружено тело 50-летнего хозяина.
- По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного использования погибшим сигнального пускового устройства в состоянии алкогольного опьянения, - заявили в СК.
Специалисты уже опросили очевидцев. Сейчас назначено судебно-медицинское исследование.
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