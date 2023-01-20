В Калужской области уже третьи сутки разыскивают двух детей – брата и сестру

В пятницу, 20 января, поисковый отряд Калужской области «Лиза Алерт» сообщил тревожную новость – в Балабанове пропали два ребенка.

Родные и близкие разыскивают 13-летнего Сергея Дроганича и 12-летнюю Полину Дроганич.

Приметы мальчика: рост 150 сантиметров, телосложение худощаевое, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в черную куртку в белую клетку, серые штаны с отражающей полоской, черные ботинки и черную шапку.

Приметы девочки: рост 140 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-каштановые, глаза зеленые. В день пропажи на ней была черная куртка с золотыми надписями, фиолетовые штаны и черные ботинки.

Местонахождение детей неизвестно с 17 января.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обращаться к инфоргу поиска Юлии, телефон +79267300250, или по телефону бесплатной горячей линии 88007005452.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.