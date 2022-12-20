В Калужской области разыскивают пропавшего мужчину

В понедельник, 19 декабря, поисковый отряд Калужской области «Лиза Алерт» сообщил о поиске 36-летнего Андрея Белоконева, пропавшего в Балабанове.



Особые приметы мужчины: прихрамывает на правую ногу. Может представляться как Александр Тисенко или Алексей Боноков.



Рост 164 сантиметра, телосложение полное, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в синюю куртку, зелёные брюки, чёрные кроссовки и серую шапку.





Как отмечают поисковики, человек нуждается в медицинской помощи. Информацию о его местонахождении можно сообщить, позвонив на горячую линию: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.

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