Жители Балабанова собрали стройматериалы для участников СВО

В среду, 30 ноября, в Балабанове собрали очередную посылку с гуманитарной помощью для бойцов, участвующих в СВО. Об этом сообщили в администрации города.



Местные жители закупили строительные материалы для обустройства быта в полевых условиях. А также положили в одну из коробок чай, кофе, конфеты и печенье.



- Мы благодарим всех балабановцев - предпринимателей, руководителей предприятий, трудовые коллективы, рядовых жителей, - обратились власти. - Для наших мужественных героев важно знать и ощущать настоящую всенародную поддержку из любимого города, родных людей.

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