В Калужской области при демонтаже старой казармы нашли бутылку с посланием из 60-х

Удивительная история на днях произошла в бывшем военном городке Балабаново-1 в Калужской области.

Во время демонтажа казармы строители обнаружили под ее фундаментом бутылку с письмом.

Как оказалось, ее заложили солдаты, строящие здание. Нашедшего это послание просили передать его в музей Советской Армии. Подписали письмо пятеро военнослужащих из Кировограда, Днепропетровска, Донецка и Уфы.

- На днях офицер войсковой части №3694 Сергей Королев привез интересную находку в Музей истории города Боровского района, - сообщили в администрации города. - Слегка разбитая ковшом экскаватора стеклянная бутылка с 1965 года хранила в себе газету «Советский спорт» и записку.

Необычный артефакт пообещали разместить в отдельном зале музея, посвящённом военному городку.

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