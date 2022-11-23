Украинские пропагандисты взломали аккаунт замглавы города в Калужской области
Как сообщили в администрации города Балабаново, в среду, 23 ноября, мошенники взломали личную страничку заместителя главы администрации Дмитрия Горошко.
Его аватарку заменили на украинский флаг и начали рассылать сообщения панического характера с обращением к горожанам приготовить тревожные чемоданчики и прятаться в подвалах. Более того, некоторым пользователям от имени Горошко в личные сообщения поступила просьба занять ему денег.
- Игнорируйте и не распространяйте полученную информацию. Это фейковые обращения и заявления, придуманные для того, чтобы вызвать страх и панику, - предупредили в мэрии Балабаново.
Власти призывают горожан тщательнее защищать свои аккаунты и не вести диалогов с незнакомыми людьми.
На данный момент страница заблокирована.
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