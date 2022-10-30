В Балабаново жители остались без воды

В городе произошла аварийная ситуация.

Аварийная бригада балабановского участка «Калугаоблводоканал» приступила к ликвидации порыва у дома №9 на улице Гагарина.

- На время выполнения работ без холодного водоснабжения будут дома на улице Гагарина и частный сектор на улице Кооперативная, - сообщили в администрации Балабаново.

Но, как отмечают жители, воды нет по всему городу.

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