В Балабаново жители остались без воды
В городе произошла аварийная ситуация.
Аварийная бригада балабановского участка «Калугаоблводоканал» приступила к ликвидации порыва у дома №9 на улице Гагарина.
- На время выполнения работ без холодного водоснабжения будут дома на улице Гагарина и частный сектор на улице Кооперативная, - сообщили в администрации Балабаново.
Но, как отмечают жители, воды нет по всему городу.
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