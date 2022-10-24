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В Балабанове эвакуировали колледж из-за сообщения о минировании

Диана Коршикова
Опубликовано: 24.10.2022 12:23 1 454
В Балабанове эвакуировали колледж из-за сообщения о минировании

В понедельник, 24 октября, около 10:30 утра по электронной почте поступило сообщение минировании здания на Гагарина, 20 в городе Балабанове. В данном здании расположен Современный гуманитарный колледж, продуктовый магазин и офисы.

На место оперативно прибыли все специальные службы города, дорогу вдоль образовательного учреждения оцепили. Сотрудники офисов, работники магазина, а также педагогический состав и учащиеся колледжа были эвакуированы.

По нашей информации, злоумышленники потребовали выкуп в 2 миллиона рублей за разминирование здания. В данный момент ожидается приезд специалистов для проверки помещений.

Стоит отметить, что этим же утром сообщение о минирование поступило и в боровский военкомат. Там в ходе проверки взрывного устройства обнаружено не было.

Смотрите видео с места событий в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 24.10.2022 12:23 1 454
Тэги: балабаново происшествия
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