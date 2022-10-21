В Балабанове в пункте приема металлолома взорвался газовый баллон

Как сообщили в администрации города Балабанова, на этой неделе в пункте приема металлолома на улице Московской едва не случилась трагедия – там взорвался газовый баллон. ЧП произошло в ночь на 19 октября.

Дело было в том, что рабочие подожгли мусор, среди которого, как потом оказалось, находился газовый баллон. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Пожар, распространившийся на площади в восемь квадратных метров, ликвидировали сотрудники пожарной части №61.

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